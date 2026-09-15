سوريا والإمارات توسّعان آفاق التعاون والشراكة

وتناول اللقاء، الذي حضره والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونائب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل توسيع التعاون والشراكات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما بحث الجانبان قمة الإعلام 2026 وأهمية الموضوعات التي تناولتها، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.