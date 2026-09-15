الحجار يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني ويوقّع مذكرة لتبادل السجناء

التقى والبلديات الحجار، في إطار زيارته الرسمية لإسلام آباد، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وخلال اللقاء، نقل الوزير الحجار تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة.



ورحّب شريف بالحجار، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومحمّلا تمنياته الحارة إلى القيادة .

ودان شريف، بأشد العبارات، العدوان على لبنان، مؤكدا تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة، ودعمها سيادته وسلامته.



وحضر اللقاء عن الجانب الباكستاني الوزراء محمد إسحاق دار، ومكافحة المخدرات محسن نقوي، وزير الإسكان رياض حسين بيرزادة، ووزير الدولة للداخلية طلال شودري.

وعن الجانب اللبناني سفير لبنان في باكستان عبد العزيز عيسى، لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في العميد محمود قبرصلي.



وفي ختام اللقاء، وقّع الحجار عن الجانب اللبناني ونقوي عن الجانب الباكستاني، في حضور شريف، مذكرة تفاهم بين جمهوريتي لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء، وذلك عن وزارة العدل اللبنانية.