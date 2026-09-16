النفط يتراجع.. والذهب؟

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، أو 0.86%، إلى 107.82 دولار
للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 0.92%، إلى 104.86 دولار، بعد أن أغلقت العقود الآجلة للخامين أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات السعودية
عقب تعليق عمليات تحميل النفط
في ميناء ينبع إثر هجوم استهدف خط أنابيب "شرق-غرب".
هذا وتراجعت أسعار الذهب
بشكل طفيف مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل قرار الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4288.48 دولارا للأوقية عند الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون
الأول 0.1% إلى 4328.10 دولارا.