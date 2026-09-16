النفط يتراجع.. والذهب؟

تراجعت أسعار بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، فيما صعد الدولار مع زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، واستقرت أسعار وسط ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، أو 0.86%، إلى 107.82 للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 0.92%، إلى 104.86 دولار، بعد أن أغلقت العقود الآجلة للخامين أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات عقب تعليق عمليات تحميل في ميناء ينبع إثر هجوم استهدف خط أنابيب "شرق-غرب".



هذا وتراجعت أسعار بشكل طفيف مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل قرار الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4288.48 دولارا للأوقية عند الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم الأول 0.1% إلى 4328.10 دولارا.