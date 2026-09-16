​ "قنابل قوية" في طريقها لـ إسرائيل.. ماذا يخطط ترامب؟

تخطط إدارة الرئيس الأميركي لتسليم قنابل قوية تزن ألفي رطل، في إطار صفقة أسلحة مرتقبة، وهي الأسلحة التي أثارت مخاوف كبيرة بشأن احتمال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في ، ما دفع إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى تعليق تسليمها قبل عامين.



فقد أوضح مسؤولان أميركيان وشخص آخر مطلع على الخطة أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار ، تشمل 40 ألف قنبلة من هذه القنابل، منها 20 ألفا من طراز "إم كيه 84" و20 ألفا من طراز "بي إل يو-117"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".



كما لفتت المصادر إلى أنه جرى إبلاغ الكونغرس بشكل غير رسمي بالصفقة المرتقبة، على أن يُمول معظمها من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، الذي تُمنح بموجبه أموال دافعي الضرائب لإسرائيل، لتستخدمها بدورها في شراء الأسلحة من .



تأتي عملية البيع المقترحة ضمن أحدث سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة لتعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل.



كما تأتي الصفقة في ظل مواجهة عزلة دولية متزايدة بسبب حربها في غزة، رداً على هجمات في 7 تشرين الأول 2023.



إلا أن تلك الخطوة تؤكد أن التوترات في العلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا سيما منذ أن شن البلدان الحرب ضد في فبراير الماضي، لا تعرقل متانة التحالف الأميركي الإسرائيلي.