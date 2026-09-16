​ "قنابل قوية" في طريقها لـ إسرائيل.. ماذا يخطط ترامب؟

فقد أوضح مسؤولان أميركيان وشخص آخر مطلع على الخطة أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار
، تشمل 40 ألف قنبلة من هذه القنابل، منها 20 ألفا من طراز "إم كيه 84" و20 ألفا من طراز "بي إل يو-117"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
كما لفتت المصادر إلى أنه جرى إبلاغ الكونغرس بشكل غير رسمي بالصفقة المرتقبة، على أن يُمول معظمها من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، الذي تُمنح بموجبه أموال دافعي الضرائب الأميركيين
لإسرائيل، لتستخدمها بدورها في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة
.
تأتي عملية البيع المقترحة ضمن أحدث سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب
لتعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل.
كما تأتي الصفقة في ظل مواجهة إسرائيل
عزلة دولية متزايدة بسبب حربها في غزة، رداً على هجمات حماس
في 7 تشرين الأول 2023.
إلا أن تلك الخطوة تؤكد أن التوترات في العلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، ولا سيما منذ أن شن البلدان الحرب ضد إيران
في فبراير الماضي، لا تعرقل متانة التحالف الأميركي الإسرائيلي.