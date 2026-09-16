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عربي و دولي

الخارجية السعودية: ندين إطلاق مليشيا الحوثي لمسيّرة باتجاه مكة المكرمة وندعو المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها

2026-09-16 | 08:01
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الخارجية السعودية: ندين إطلاق مليشيا الحوثي لمسيّرة باتجاه مكة المكرمة وندعو المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها
الخارجية السعودية: ندين إطلاق مليشيا الحوثي لمسيّرة باتجاه مكة المكرمة وندعو المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها
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الخارجية السعودية: ندين إطلاق مليشيا الحوثي لمسيّرة باتجاه مكة المكرمة وندعو المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها

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السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة
08:25

السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة

صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.
وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.

08:25

السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة

صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.
وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.

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