مجلس التعاون الخليجي: الاعتداء الحوثي على مكة يتطلب موقفا دوليا حازما ورادعا ودول المجلس تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتدعم إجراءاتها

صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي:



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.

وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.



