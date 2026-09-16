السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة

صدر عن البيان الآتي:



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.

وأكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع ، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.



