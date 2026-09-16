رحل الأسد فعاد صوتها إلى الشام (تابعوا النشرة المسائية)

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سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين
سلام: وزارة البيئة أرسلت أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين
سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية
سلام عن شبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية: نسأل اليوم كيف استطاعت أن تنتشر هذه الشبكات أصلاً على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء طوال السنوات الماضية
سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية
سلام: سنمضي في كشف المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي ارتُكبت وكلّفت اللبنانيين أموالاً طائلة وعمقت الفجوة المالية
سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان
سلام: هدفنا بناء قطاع مستدام يستطيع استقطاب الاستثمارات ويعيد الاعتبار إلى مؤسسة كهرباء لبنان
سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين
سلام: لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة إنتاج الكهرباء بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين
سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء
سلام: ان ما يدفعه المواطن اللبناني اليوم هو على الكهرباء في جانب كبير منه كلفة نحو عقدين وأكثر من إهمال تطوير قطاع الكهرباء
سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد
سلام: باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد
سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح
سلام: وزارة التربية وضعت خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح
سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب
سلام: حصلت أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب
سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
سلام: ما يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين
سلام: نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين
سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه
سلام: من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه
سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
سلام: نحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره
سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور
سلام: تنتهج حكومتنا سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور
سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها
سلام: نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها
سلام: كلما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار
سلام: كلما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار
سلام: كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا
سلام: كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا
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رحل الأسد فعاد صوتها إلى الشام (تابعوا النشرة المسائية)

2026-09-16 | 11:54
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رحل الأسد فعاد صوتها إلى الشام (تابعوا النشرة المسائية)
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السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة
08:25

السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة

صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.
وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.

08:25

السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيّرة باتجاه مكة المكرمة

صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م.
وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقِبلة المسلمين، يُعد تكرارًا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيّما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 / 7 / 2017م.

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