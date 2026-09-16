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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته
2026-09-16 | 13:03
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بإطار اتفاق مع لبنان ما لم يحسن الجيش اللبناني فعاليته
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