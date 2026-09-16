رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من الوجود العسكري لحزب الله

مصادر سياسية للجديد: الوفد يسعى إلى انتزاع ضمانات مكتوبة بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مقابل التزام لبنان بجعل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من السلاح