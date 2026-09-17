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بيان أردني فرنسي مشترك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
بيان أردني فرنسي مشترك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
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عربي و دولي
نتنياهو: سنسقط النظام في إيران وسنقضي على حماس وسنتعامل أيضاً مع حزب الله
2026-09-17 | 06:10
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نتنياهو: سنسقط النظام في إيران وسنقضي على حماس وسنتعامل أيضاً مع حزب الله
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