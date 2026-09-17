بيان أردني فرنسي مشترك يؤكد دعم البلدين لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه

بيان سعودي - فرنسي: الاتفاق على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان بما يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه