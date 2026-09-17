بيان فرنسي - أردني: دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة

أصدرت فرنسا والأردن بيانًا مشتركًا عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني في باريس، أكدا فيه دعم جهود لضمان أمنه وتعزيز سيادته على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن 1701.



وأشار البيان إلى أن ماكرون والملك عبدالله الثاني، إلى جانب الرئيس جوزاف عون، ترأسوا اجتماعًا ضمن «مسار العقبة» لحشد الدعم للجيش اللبناني وتحديد احتياجاته وتعزيز التنسيق بين الجهات الداعمة.



وفي الملف الإقليمي، أدانت فرنسا الهجمات التي استهدفت الأردن، فيما أكد البلدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب.