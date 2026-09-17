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بيان فرنسي - أردني: دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
2026-09-17 | 10:35
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بيان فرنسي - أردني: دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
أصدرت فرنسا والأردن بيانًا مشتركًا عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني في باريس، أكدا فيه دعم جهود
لبنان
لضمان أمنه وتعزيز سيادته على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة
التزام
جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن 1701.
وأشار البيان إلى أن ماكرون والملك عبدالله الثاني، إلى جانب الرئيس جوزاف عون، ترأسوا اجتماعًا ضمن «مسار العقبة» لحشد الدعم للجيش اللبناني وتحديد احتياجاته وتعزيز التنسيق بين الجهات الداعمة.
وفي الملف الإقليمي، أدانت فرنسا الهجمات
الإيرانية
التي استهدفت الأردن، فيما أكد البلدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب.
كما شدد الجانبان على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضا أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة
الغربية
أو تهجير
الفلسطينيين
.
وفي الشأن السوري، أكد البلدان دعمهما لوحدة
سوريا
وسيادتها واستقرارها، ودعوا إلى وقف الهجمات
الإسرائيلية
عليها وانسحاب
إسرائيل
من الأراضي
السورية
المحتلة واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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بيان فرنسي - أردني: دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
عربي و دولي
فرنسا
الأردن
لبنان
الجيش اللبناني
جوزاف عون
إيمانويل ماكرون
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إسرائيل
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