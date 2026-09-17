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ماكرون: باريس تجمع اليوم شركاءنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل
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ماكرون: باريس تجمع اليوم شركاءنا لتعزيز سيادة لبنان وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل
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لبنان
وتمكينه
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