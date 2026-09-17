استقرار المنطقة من استقرار لبنان.. ماكرون يؤكد دعم الجيش اللبناني

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "لبنان
السيادي والمستقر يُعد خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً دعم بلاده للجيش اللبناني، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة
والسعودية والشركاء الدوليين، وبمشاركة الرئيس اللبناني جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وشدد ماكرون على أن الجيش اللبناني
ركيزة أساسية لترسيخ سلطة الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، في وقت تستضيف فيه باريس اجتماعات تركز على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وفي ما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط
، أكد ماكرون أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل لوضع حد للتصعيد، مشيراً إلى أنه جدد خلال لقاءاته التضامن الفرنسي مع الأردن، وأدان الهجمات الإيرانية
التي استهدفت المملكة.
كما شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذراً من التداعيات المباشرة لأي عرقلة لحركة الملاحة على الحياة اليومية، ولا سيما على أسعار الوقود في فرنسا.