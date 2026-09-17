استقرار المنطقة من استقرار لبنان.. ماكرون يؤكد دعم الجيش اللبناني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تشكل نقطة تجمع للشركاء الدوليين من أجل تعزيز سيادة وتمكينه من ضمان أمنه بشكل كامل، مشدداً على أن قيام لبنان ينعم بالسلام يمثل "أملاً متجدداً" للشرق الأوسط بأسره.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن " السيادي والمستقر يُعد خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً دعم بلاده للجيش اللبناني، بالتنسيق الوثيق مع والسعودية والشركاء الدوليين، وبمشاركة الرئيس اللبناني جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وشدد ماكرون على أن ركيزة أساسية لترسيخ سلطة الدولة على كامل أراضيها، في وقت تستضيف فيه باريس اجتماعات تركز على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة.



وفي ما يتعلق بالتوترات المتصاعدة في ، أكد ماكرون أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل لوضع حد للتصعيد، مشيراً إلى أنه جدد خلال لقاءاته التضامن الفرنسي مع الأردن، وأدان الهجمات التي استهدفت المملكة.



كما شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذراً من التداعيات المباشرة لأي عرقلة لحركة الملاحة على الحياة اليومية، ولا سيما على أسعار الوقود في فرنسا.