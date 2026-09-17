"كل الاحتمالات واردة".. ترامب يلوّح بقرار كبير بشأن النظام الإيراني

نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي قوله إن تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع ، يتعلق باستئناف هجمات النطاق لإنهاء الصراع.

وقال إن أمامه قرارًا كبيرًا سيتخذه قريبًا بشأن ما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام ، مضيفًا أن كل الاحتمالات واردة.



ولفت ترامب إلى أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الإدارة الأميركية، وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق.



وفي شأن متصل، أكد ترامب أنه يسعى إلى استغلال اجتماع للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب.



وذكر موقع أكسيوس أن ترامب ووزير الحرب أصدرا أوامر للجيش بالحفاظ على مستوى الحالية في حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن ترامب قد يستأنف العمليات القتالية الكبرى ضد بعد انتخابات التجديد النصفي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.