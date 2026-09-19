أ ف ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض

أعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة جنديين بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة قال إنّ حزب الله زرعها في آلية هندسية تابعة له داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.وفي بيان له، قال الجيش، أنّ "الجنديين نُقلا لتلقّي العلاج".وزعم أنه "رداً على العبوة الناسفة، شن غارات على عدد من المواقع في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، تضم مواقع استطلاع وبنى تحتية يستخدمها حزب الله".
أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" إنه لن يضيّع وقته في التفكير بأي صفقة مع إيران إذا لم تكن جيدة