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عربي و دولي

أ ف ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض

2026-09-19 | 08:38
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أ ف ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض
أ ف ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض
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أ ف ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض

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عبوة ناسفة زرعها "حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عبوة ناسفة زرعها "حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!
07:57

عبوة ناسفة زرعها "حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

أعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة جنديين بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة قال إنّ حزب الله زرعها في آلية هندسية تابعة له داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وفي بيان له، قال الجيش، أنّ "الجنديين نُقلا لتلقّي العلاج".

وزعم أنه "رداً على العبوة الناسفة، شن غارات على عدد من المواقع في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، تضم مواقع استطلاع وبنى تحتية يستخدمها حزب الله".

07:57

عبوة ناسفة زرعها "حزب الله".. اسرائيل تزعم وتنشر!

أعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة جنديين بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة قال إنّ حزب الله زرعها في آلية هندسية تابعة له داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وفي بيان له، قال الجيش، أنّ "الجنديين نُقلا لتلقّي العلاج".

وزعم أنه "رداً على العبوة الناسفة، شن غارات على عدد من المواقع في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، تضم مواقع استطلاع وبنى تحتية يستخدمها حزب الله".

"نقل معلومات عن الصواريخ لـ اسرائيل".. وهذا مصيره!
05:12

"نقل معلومات عن الصواريخ لـ اسرائيل".. وهذا مصيره!

أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.


05:12

"نقل معلومات عن الصواريخ لـ اسرائيل".. وهذا مصيره!

أعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية خلال الحرب، بحسب ما أفادت السلطة القضائية السبت.


"إبادة إيران".. ترامب مجدداً
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15:00

"إبادة إيران".. ترامب مجدداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" إنه لن يضيّع وقته في التفكير بأي صفقة مع إيران إذا لم تكن جيدة

15:00

"إبادة إيران".. ترامب مجدداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز نيشن" إنه لن يضيّع وقته في التفكير بأي صفقة مع إيران إذا لم تكن جيدة

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