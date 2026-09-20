توقيف ضابط كبير من العهد البائد.. ما علاقته بهجمات حلب ودرعا والغوطة؟

وأفاد بيان لقوى الأمن الداخلي عن "إلقاء القبض على السابق محمد إسماعيل، أحد قيادات الصف الأول في الحرس إبان حكم النظام البائد".أضاف البيان أن السجلات العسكرية تفيد بأنه "بدأ عمله قائدا لفصيلة، ثم قائدا لسرية في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي، قبل ترقيته مطلع عام 2016 إلى رئيس عمليات الفوج ذاته، ومشاركته المباشرة في قيادة الهجمات العسكرية على مدن حلب ودرعا والغوطة الشرقية".وكانت الغوطة الشرقية القريبة من معقلا للمعارضة حتى عام 2018، وموقعا لهجوم كيميائي كبير وقع قبل خمس سنوات.وتقول الاستخبارات الأميركية إن أكثر من ألف شخص قتلوا بغاز السارين في الغوطة عام 2013 إبان الحرب في .ونُسب الهجوم إلى الجيش في عهد الذي أُطيح به في الأول/ديسمبر 2024، لكن الحكومة آنذاك نفت تورطها وحملت فصائل مسلحة معارضة المسؤولية.ومنذ الإطاحة بالأسد، أوقفت السلطات الجديدة في سوريا عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين، وبدأت بمحاكمتهم في شهر نيسان/أبريل.وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت السلطات توقيف تسعة طيارين سابقين، بينهم ثلاثة عمداء، بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد .