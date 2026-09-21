انفجارات في موقع عسكري جنوب حلب.. إغلاق طرق وتحذيرات للمدنيين

دوّت انفجارات متتالية فجر الاثنين في أحد المواقع العسكرية قرب مدينة حلب في شمال ، وفق الإعلام الرسمي، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ ودفع السلطات إلى قطع طرق مؤدية إلى المنطقة، من دون أن تتضح أسباب الانفجارات أو يُبلغ عن سقوط ضحايا.

وأفادت الرسمية (سانا) بوقوع "انفجار في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب"، والتي تبعد نحو 35 كم عن مركز المدينة.



وقال أحد سكان حي الحمدانية في مدينة حلب لوكالة فرانس برس "دوى صوت انفجار كبير وسمعناه في مدينة حلب، وصعدت إلى السطح وشاهدت من جهة الغرب ألسنة نيران كبيرة".



وبثت الاخبارية الرسمية شريطا مصورا يظهر شظايا تتطاير بارتفاع عشرات الأمتار في السماء في مكان الانفجار.



وأفادت الإخبارية بتوجه فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المنطقة تحسبا لوجود ضحايا.



وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب محمّد علي من جانبه إن "استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان"، محذرا المدنيين من الاقتراب من الموقع.



ودعا محافظ حلب عزام الغريب السكان عبر حسابه على إلى عدم مغادرة منازلهم أو التوجه نحو مكان الانفجارات، مؤكدا أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ "على أهبة الاستعداد".



وأعلنت قطع طريق دمشق-حلب الدولي من جهة حلب، فيما قالت وكالة سانا إن قيادة الأمن الداخلي قطعت كذلك الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات "حفاظا على المدنيين".