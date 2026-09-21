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عربي و دولي

تستخدم مواقع التواصل لساعات؟.. هذه الدراسة عن السعادة تهمك

2026-09-21 | 03:21
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تستخدم مواقع التواصل لساعات؟.. هذه الدراسة عن السعادة تهمك
تستخدم مواقع التواصل لساعات؟.. هذه الدراسة عن السعادة تهمك

أظهرت دراسة حديثة أن زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو تقليله لا

ترتبط بشكل واضح بتغيّر مستوى الرضا عن الحياة.

الدراسة، المنشورة في دورية "نيتشر هيومن بيهيفيور"، تابعت 1966 بالغًا في الولايات المتحدة على مدى عام، ودرست استخدامهم 10 منصات وتقنيات تواصل، بينها واتساب وفيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك ويوتيوب.

ووجد الباحثون أدلة محدودة جدًا على أن تغيّر استخدام هذه المنصات لدى الشخص نفسه يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع مستوى رضاه عن حياته أو انخفاضه.

ورغم أن مستخدمي يوتيوب وتيك توك بكثافة أبلغوا في المتوسط عن رضا أقل عن حياتهم، فإن الدراسة لم تثبت أن المنصتين هما السبب المباشر.

وأشار الباحثون إلى أن عدد مرات فتح التطبيقات قد لا يكون المقياس الأدق، إذ قد تكون طبيعة المحتوى وطريقة الاستخدام أكثر تأثيرًا من مدة الاستخدام نفسها.

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