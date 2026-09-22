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عراقجي يحذّر: الحرب لم تنتهِ
عربي و دولي
عراقجي يحذّر: الحرب لم تنتهِ
2026-09-22 | 01:45
A-
A+
عراقجي يحذّر: الحرب لم تنتهِ
أكد
وزير الخارجية
الايرانية
عباس عراقجي
من
نيويورك
أن الوضع لا يزال مستمراً في الواقع كحالة حرب
وأن بعض الدول تعتبر أن من حقها أن تفعل ما تشاء"، وكان
عراقجي
وصل على رأس وفد للمشركة في إجتماعات
الجمعية العامة
للامم المتحدة،
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