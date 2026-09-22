ترامب: الولايات المتحدة عادت وأصبحت أقوى من أي وقت مضى وجيشنا الأقوى في العالم

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية