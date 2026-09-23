"أكسيوس": مجلس السلام برئاسة ترامب سيكشف عن خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة إعمار غزة

خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية اللبنانية السورية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين لبنان وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الشرع الى الرئيس عون والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،