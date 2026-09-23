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محليات

رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا

2026-09-23 | 05:56
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رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا
رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا

خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية اللبنانية السورية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين لبنان وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الشرع الى الرئيس عون والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،

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عربي و دولي

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بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي
07:19

بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.

كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.

07:19

بشأن "زيتون الجنوب".. دعوى في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن رجل أعمال فرنسيًا من أصل لبناني رفع دعوى قضائية ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متهمًا الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

وبحسب الدعوى، يبلغ عمر بعض الأشجار نحو 500 عام، فيما تزرع عائلته هذه الأرض منذ نحو 250 عامًا. وأشار المدعي إلى أنه يشتبه في نقل الأشجار المقتلعة إلى إسرائيل.

كما ذكر أن منزل عائلته دُمّر بالكامل جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في نيسان 2026، وأن اقتلاع الأشجار حصل لاحقًا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس إن موكلهم ينتظر من القضاء الفرنسي العمل على تحديد هوية المسؤولين ومحاكمتهم.

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