رئتان في جسد واحد.. وزير سوري يستذكر قطار لبنان وسوريا

خلال اللقاء الذي جمع الوفد الوزاري السوري برئيس الجمهورية ، قال السوري محمد نضال ، أنه "عندما كان صغيراً، كان ينتقل بالقطار بين وسوريا ويرى انهما رئتان في جسد واحد يحتاج الى قلب واع ورشيد ومتزن وعادل، وهو مجموع الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لتجسيد هذا الحلم. حفظ الله لبنان وسوريا". جاء كلام الشعار في ختام كلامه أمام رئيس الجمهورية، حيث نقل الوزير الشعار تحيات الرئيس السوري احمد الى والى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وشدد على ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة وكان منتظراً من قبل المسؤولين السوريين الحاليين،