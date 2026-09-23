روبيو: لن يتم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي

مصادر مواكبة للمؤتمر للجديد: إطار التعاون بين لبنان وسوريا سيبقى وفق ما سبق أن أعلنه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مرتبطاً بالمشاريع المشتركة مع الدولة اللبنانية مصادر مواكبة للمؤتمر للجديد: إطار التعاون بين لبنان وسوريا سيبقى وفق ما سبق أن أعلنه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مرتبطاً بالمشاريع المشتركة مع الدولة اللبنانية

مصادر مواكبة للمؤتمر للجديد: على الرغم من اعتبار المؤتمر انطلاقة لمسار اقتصادي الا انه اقتصر على الكلمات الرسمية والعلاقات العامة مصادر مواكبة للمؤتمر للجديد: على الرغم من اعتبار المؤتمر انطلاقة لمسار اقتصادي الا انه اقتصر على الكلمات الرسمية والعلاقات العامة

معلومات الجديد: هاشمية طلب رعاية بعبدا للمؤتمر ليتمكن من الحصول على مواكبة رسمية من السفارة السورية التي انتظرت تأكيد الرعاية الرسمية للقصر الجمهوري للمؤتمر لتلبية الدعوة معلومات الجديد: هاشمية طلب رعاية بعبدا للمؤتمر ليتمكن من الحصول على مواكبة رسمية من السفارة السورية التي انتظرت تأكيد الرعاية الرسمية للقصر الجمهوري للمؤتمر لتلبية الدعوة

مصادر مواكبة للمؤتمر الذي استضاف وفداً وزارياً سورياً للجديد: تنظيم أحمد هاشمية المؤتمر تحت عنوان "مبادرة المنتدى" أثار لغطاً في الأوساط السياسية ولا سيما أن المؤتمر لم يحظ برعاية الرئيس سلام مصادر مواكبة للمؤتمر الذي استضاف وفداً وزارياً سورياً للجديد: تنظيم أحمد هاشمية المؤتمر تحت عنوان "مبادرة المنتدى" أثار لغطاً في الأوساط السياسية ولا سيما أن المؤتمر لم يحظ برعاية الرئيس سلام

مصادر دبلوماسية غربية للجديد: لا إرادة دولية للبحث في أي تجديد أو في تشكيل قوة دولية جديدة تكون على الأقل شاهداً على الوضع الأمني في الجنوب مصادر دبلوماسية غربية للجديد: لا إرادة دولية للبحث في أي تجديد أو في تشكيل قوة دولية جديدة تكون على الأقل شاهداً على الوضع الأمني في الجنوب