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الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية أكد لعراقجي أهمية الحوار والدبلوماسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة
2026-09-24 | 01:02
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الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية أكد لعراقجي أهمية الحوار والدبلوماسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة
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