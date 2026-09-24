من بينها عملت في "علي الطاهر".. الجيش الاسرائيلي يقلص قواته جنوباً!

أفادت ، بأن "الجيش يُقلّص في الأيام بشكل كبير حجم المقاتلة في المنطقة الأمنية في : انخفض عدد الألوية في القطاع من 8 إلى 6، وتم تسريح العديد من قوات الاحتياط".





وأضافت "غادرت 4 ألوية في الأيام - لواء الكوماندوز (الذي عمل في مرتفع علي الطاهر) ولواء غولاني (الذي قاتل في منطقة قلعة الشقيف)، ولواءان من الاحتياط - لواء المظليين الاحتياطي 55، ولواء المدرعات الاحتياطي 4 («كرياتي»)".



وتابعت: "بدلاً من الألوية الأربعة التي غادرت، دخل إلى القطاع لواءان نظاميان فقط - لواء المدرعات 188 ولواء التدريب بيسلاح، وبذلك انخفض عدد الألوية المقاتلة في المنطقة الأمنية في لبنان، من 8 ألوية إلى 6 إجمالاً".



وأفاد مصدر عسكري مطلع على التفاصيل لإذاعة الجيش بأن "تقليص هو محاولة للتخفيف عن القوى البشرية، وخاصة القوى البشرية في الاحتياط، بعد أشهر طويلة من القتال في لبنان، وفي أعقاب الظروف العملياتية التي تسمح بذلك. تُنشر جميع التفاصيل بموافقة الجهات الأمنية".