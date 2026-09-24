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عربي و دولي

من بينها عملت في "علي الطاهر".. الجيش الاسرائيلي يقلص قواته جنوباً!

2026-09-24 | 06:54
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من بينها عملت في &quot;علي الطاهر&quot;.. الجيش الاسرائيلي يقلص قواته جنوباً!
من بينها عملت في "علي الطاهر".. الجيش الاسرائيلي يقلص قواته جنوباً!

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش يُقلّص في الأيام الأخيرة بشكل كبير حجم القوات المقاتلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان: انخفض عدد الألوية في القطاع من 8 إلى 6، وتم تسريح العديد من قوات الاحتياط".

وأضافت "غادرت 4 ألوية لبنان في الأيام الأخيرة - لواء الكوماندوز (الذي عمل في مرتفع علي الطاهر) ولواء غولاني (الذي قاتل في منطقة قلعة الشقيف)، ولواءان من الاحتياط - لواء المظليين الاحتياطي 55، ولواء المدرعات الاحتياطي 4 («كرياتي»)".

وتابعت: "بدلاً من الألوية الأربعة التي غادرت، دخل إلى القطاع لواءان نظاميان فقط - لواء المدرعات 188 ولواء التدريب بيسلاح، وبذلك انخفض عدد الألوية المقاتلة في المنطقة الأمنية في لبنان، من 8 ألوية إلى 6 إجمالاً".

وأفاد مصدر عسكري مطلع على التفاصيل لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "تقليص القوات هو محاولة للتخفيف عن القوى البشرية، وخاصة القوى البشرية في الاحتياط، بعد أشهر طويلة من القتال في لبنان، وفي أعقاب الظروف العملياتية التي تسمح بذلك. تُنشر جميع التفاصيل بموافقة الجهات الأمنية".
 
 
 
 
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