ترامب: سنواصل العمل مع الرئيس الصيني لصنع مسقبل أفضل للبلدين

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سلام: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة
سلام: العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة
سلام خلال لقائه بزشكيان: لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
سلام خلال لقائه بزشكيان: لبنان دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده ولا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل
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