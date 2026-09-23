سلام يلتقي الشرع في نيويورك

اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
قال رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح تلفزيوني تناول فيه فحوى زيارته إلى نيويورك، إن الزيارة تهدف إلى التأكيد أن "هناك لبناناً جديداً نعمل على بنائه على خطين متوازيين: خط الإصلاح الداخلي، وخط استعادة السيادة اللبنانية".
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.وأشار الرئيس سلام إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.