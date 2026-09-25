القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل في الأيام المقبلة مرحلة قتالية جديدة في جنوب لبنان، وذلك عقب استكمال عمليات التمشيط في مرتفع "علي طاهر" وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة".



وبحسب القناة 12، "تتيح هذه الأنشطة العملياتية للجيش الاسرائيلي البدء في تقليص حجم القوات وإعادة تنظيمها على طول "الخط الأصفر"، مع إنشاء شبكة جديدة من المواقع العسكرية المصممة لتعزيز حماية سكان الشمال".