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عربي و دولي

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر

2026-09-25 | 01:19
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيدخل في مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة واستكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في الخط الأصفر

عربي و دولي

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شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)
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شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)
01:22

شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل في الأيام المقبلة مرحلة قتالية جديدة في جنوب لبنان، وذلك عقب استكمال عمليات التمشيط في مرتفع "علي طاهر" وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة".

وبحسب القناة 12، "تتيح هذه الأنشطة العملياتية للجيش الاسرائيلي البدء في تقليص حجم القوات وإعادة تنظيمها على طول "الخط الأصفر"، مع إنشاء شبكة جديدة من المواقع العسكرية المصممة لتعزيز حماية سكان الشمال".

01:22

شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل في الأيام المقبلة مرحلة قتالية جديدة في جنوب لبنان، وذلك عقب استكمال عمليات التمشيط في مرتفع "علي طاهر" وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة".

وبحسب القناة 12، "تتيح هذه الأنشطة العملياتية للجيش الاسرائيلي البدء في تقليص حجم القوات وإعادة تنظيمها على طول "الخط الأصفر"، مع إنشاء شبكة جديدة من المواقع العسكرية المصممة لتعزيز حماية سكان الشمال".

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