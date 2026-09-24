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سلام بعد اجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة: لتمويل إضافي للبنان ووجود دولي في الجنوب بعد اليونيفيل لمنع الفراغ ودعم عودة الأهالي
2026-09-24 | 17:18
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سلام بعد اجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة: لتمويل إضافي للبنان ووجود دولي في الجنوب بعد اليونيفيل لمنع الفراغ ودعم عودة الأهالي
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