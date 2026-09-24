سلام بعد اجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة: لتمويل إضافي للبنان ووجود دولي في الجنوب بعد اليونيفيل لمنع الفراغ ودعم عودة الأهالي

الرئيس عون: لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب ونسعى مع الرئيس ماكرون من اجل تسهيل التجديد ونرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملاء الفراغ بعد انسحاب "اليونيفيل"