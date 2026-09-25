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عربي و دولي

بعد قفزة الأمس.. ماذا حلّ بالنفط والذهب؟

2026-09-25 | 01:32
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بعد قفزة الأمس.. ماذا حلّ بالنفط والذهب؟
بعد قفزة الأمس.. ماذا حلّ بالنفط والذهب؟

سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا اليوم، إذ تقيّم السوق عوامل متباينة تتضمن احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب القصف الذي يشنه "الحوثيون" على ‌السعودية.

وانخفض خام برنت 74 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 105.85 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 93.80 دولارا للبرميل.

وجاءت بداية التعاملات فاترة على النقيض من أسبوع شهد تقلبات حادة. وارتفعت أسعار ⁠النفط أمس، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وزاد خام برنت عند التسوية بواقع 3.4 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة.

 كما تراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ‌أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4270.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، ونزل بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4304.80 ⁠دولارات.
 
 
 
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الذهب

النفط

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شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)
01:22

شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل في الأيام المقبلة مرحلة قتالية جديدة في جنوب لبنان، وذلك عقب استكمال عمليات التمشيط في مرتفع "علي طاهر" وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة".

وبحسب القناة 12، "تتيح هذه الأنشطة العملياتية للجيش الاسرائيلي البدء في تقليص حجم القوات وإعادة تنظيمها على طول "الخط الأصفر"، مع إنشاء شبكة جديدة من المواقع العسكرية المصممة لتعزيز حماية سكان الشمال".

01:22

شبكة جديدة لحماية سكان الشمال.. وجولة قتال جديدة؟ (القناة 12)

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدخل في الأيام المقبلة مرحلة قتالية جديدة في جنوب لبنان، وذلك عقب استكمال عمليات التمشيط في مرتفع "علي طاهر" وتدمير البنية التحتية لحزب الله في المنطقة".

وبحسب القناة 12، "تتيح هذه الأنشطة العملياتية للجيش الاسرائيلي البدء في تقليص حجم القوات وإعادة تنظيمها على طول "الخط الأصفر"، مع إنشاء شبكة جديدة من المواقع العسكرية المصممة لتعزيز حماية سكان الشمال".

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