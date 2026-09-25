بعد قفزة الأمس.. ماذا حلّ بالنفط والذهب؟

سجلت أسعار انخفاضا طفيفا ، إذ تقيّم السوق عوامل متباينة تتضمن احتمالية التوصل إلى هدنة بين وإيران إلى جانب القصف الذي يشنه "الحوثيون" على ‌السعودية.

وانخفض خام برنت 74 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 105.85 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 81 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 93.80 دولارا للبرميل.



وجاءت بداية التعاملات فاترة على النقيض من أسبوع شهد تقلبات حادة. وارتفعت أسعار ⁠النفط أمس، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وزاد خام برنت عند التسوية بواقع 3.4 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة.



كما تراجعت أسعار ، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ‌أطول حتى يتسنى له التضخم.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4270.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، ونزل بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4304.80 ⁠دولارات.