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عربي و دولي

المشروع الاستيطاني الاسرائيلي.. إلى ما بعد الانتخابات!

2026-09-27 | 05:23
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المشروع الاستيطاني الاسرائيلي.. إلى ما بعد الانتخابات!
المشروع الاستيطاني الاسرائيلي.. إلى ما بعد الانتخابات!

قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر انعقادها في 27 تشرين الاول.


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