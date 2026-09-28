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عربي و دولي

صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟

2026-09-28 | 03:07
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صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟
صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟

بعد ثلاث سنوات من أول رحلة تجريبية له، يستعد صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبايس إكس لمحاولة دخول مدار الأرض اليوم الاثنين، في خطوة رئيسية ضمن تطوير مركبة الإطلاق العملاقة المصممة لتنفيذ بعثات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وفي أعقاب اكتتابها العام الأولي البارز في حزيران/يونيو، تعتزم شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك تسريع وتيرة تطوير الصاروخ، من خلال رحلة تجريبية رابعة عشرة تتضمن أهدافا طموحة.
ويُتوقع أن تستغرق التجربة نحو عشر ساعات، تحاول خلالها الطبقة العليا من الصاروخ دخول مدار الأرض ونشر 26 قمرا اصطناعيا من الجيل الجديد لشبكة ستارلينك، في حال سارت الأمور وفق المخطط لها.

 

لكن عملية الإطلاق المقررة في ولاية تكساس الأميركية، اعتبارا من الساعة 7,15 صباحا بالتوقيت المحلي (12,15 ت غ)، قد تحمل مفاجآت، بعدما انتهت تجارب سابقة عدة بانفجارات ضخمة.

وبعد سنوات من التطوير والاختبارات في تكساس، بدأت سبايس إكس تسيير رحلات للصاروخ بتكوينه الكامل عام 2023، مع اعتماد مسارات شبه مدارية بصورة متعمدة، نظرا إلى أنها أكثر أمانا وأقل تعقيدا.

وأدخلت الشركة تعديلات عدة على الصاروخ العملاق ذي اللونين الأسود والفضي، الذي يعد أكبر وأقوى جسم طائر على الإطلاق.

لكن تحديات تقنية هائلة لا تزال تعترض تطوير ستارشيب، الذي يأمل ماسك في جعله قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل، قبل أن يصبح جاهزا لتنفيذ رحلات تجارية أو الوصول إلى القمر والمريخ.

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بن فرحان في واشنطن.. العلاقات والتطورات الإقليمية في صلب المحادثات

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بن فرحان في واشنطن.. العلاقات والتطورات الإقليمية في صلب المحادثات
02:01

بن فرحان في واشنطن.. العلاقات والتطورات الإقليمية في صلب المحادثات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

02:01

بن فرحان في واشنطن.. العلاقات والتطورات الإقليمية في صلب المحادثات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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