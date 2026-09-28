صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟

وفي أعقاب اكتتابها العام الأولي البارز في حزيران/يونيو، تعتزم شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون تسريع وتيرة تطوير الصاروخ، من خلال رحلة تجريبية عشرة تتضمن أهدافا طموحة.

ويُتوقع أن تستغرق التجربة نحو عشر ساعات، تحاول خلالها الطبقة من الصاروخ دخول مدار ونشر 26 قمرا اصطناعيا من الجيل الجديد لشبكة ستارلينك، في حال سارت الأمور وفق المخطط لها.

لكن عملية الإطلاق المقررة في ولاية تكساس الأميركية، اعتبارا من الساعة 7,15 صباحا بالتوقيت المحلي (12,15 ت غ)، قد تحمل مفاجآت، بعدما انتهت تجارب سابقة عدة بانفجارات ضخمة.

وبعد التطوير والاختبارات في تكساس، بدأت سبايس إكس تسيير رحلات للصاروخ بتكوينه الكامل عام 2023، مع اعتماد مسارات شبه مدارية بصورة متعمدة، نظرا إلى أنها أكثر أمانا وأقل تعقيدا.