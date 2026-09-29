الردّ اليوم.. إيران تترقّب الموقف الأميركي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الموجود في نيويورك، يتوقع الحصول اليوم على رد رسمي من الولايات المتحدة بشأن مقترح طهران لفتح مضيق هرمز.



وقال عراقجي الاثنين إن الوسطاء القطريين "طرحوا أفكاراً وناقشناها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأميركي، وبعد ذلك سيُنقل إلينا الرد الأميركي النهائي".



وأضاف عراقجي، الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "القطريين يأملون أن يتم ذلك بحلول الثلاثاء".



وتابع: "التركيز الحالي ينصبّ حصرياً على مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط معيّنة أبلغنا بها الطرف الآخر".



وكانت محادثات قد عُقدت الأسبوع الفائت في نيويورك بين عراقجي والمبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.