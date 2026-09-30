من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق

وكان ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان
، ورئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد
أسر الشهداء
، قد دشّنا المحطة
أمس الثلاثاء، بحضور رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وتبدأ أسعار التذاكر من 39 درهماً (11$) للدرجة المريحة و109 (30$)دراهم للدرجة المميزة، فيما تستغرق الرحلة بين أبوظبي ودبي نحو 57 دقيقة، وبين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق.
وترتبط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرا للجولف عبر جسر مشاة مخصص، كما يتيح التكامل مع نظام "نول" حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز "QR" موحّد.
وتصل السرعة
القصوى لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويتكون أسطول الشبكة
من 13 قطاراً، يستوعب كل منها ما يصل إلى 400 راكب، بما يمكّن الأسطول من نقل نحو 10 ملايين راكب سنوياً.
وتمتد الشبكة عبر 11 مدينة ومنطقة في الإمارات، على أن يتم تشغيل محطاتها على مراحل، إذ من المقرر افتتاح محطات منطقة الظفرة في 30 كانون الأول 2026، ومحطة الشارقة في 30 آذار 2027.