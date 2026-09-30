من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق

بدأت خدمات قطارات " للركاب" الإماراتية بين أبوظبي ودبي والفجيرة، بعد الإعلان رسمياً عن إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب وتدشين محطة قطارات الاتحاد في دبي.

وكان ولي عهد دبي نائب حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية ذياب بن محمد بن زايد آل ، ورئيس مجلس إدارة شركة قطارات أسر ، قد دشّنا أمس الثلاثاء، بحضور رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتبدأ أسعار التذاكر من 39 درهماً (11$) للدرجة المريحة و109 (30$)دراهم للدرجة المميزة، فيما تستغرق الرحلة بين أبوظبي ودبي نحو 57 دقيقة، وبين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق.

وترتبط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرا للجولف عبر جسر مشاة مخصص، كما يتيح التكامل مع نظام "نول" حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز "QR" موحّد.

وتصل القصوى لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويتكون أسطول من 13 قطاراً، يستوعب كل منها ما يصل إلى 400 راكب، بما يمكّن الأسطول من نقل نحو 10 ملايين راكب سنوياً.

وتمتد الشبكة عبر 11 مدينة ومنطقة في الإمارات، على أن يتم تشغيل محطاتها على مراحل، إذ من المقرر افتتاح محطات منطقة الظفرة في 30 كانون الأول 2026، ومحطة الشارقة في 30 آذار 2027.