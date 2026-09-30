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عربي و دولي

من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق

2026-09-30 | 03:36
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من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق
من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق

بدأت اليوم خدمات قطارات "الاتحاد للركاب" الإماراتية بين أبوظبي ودبي والفجيرة، بعد الإعلان رسمياً عن إطلاق شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب وتدشين محطة قطارات الاتحاد في دبي.

وكان ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أسر الشهداء ، قد دشّنا المحطة أمس الثلاثاء، بحضور رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وتبدأ أسعار التذاكر من 39 درهماً (11$) للدرجة المريحة و109 (30$)دراهم للدرجة المميزة، فيما تستغرق الرحلة بين أبوظبي ودبي نحو 57 دقيقة، وبين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق.
وترتبط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرا للجولف عبر جسر مشاة مخصص، كما يتيح التكامل مع نظام "نول" حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز "QR" موحّد.
وتصل السرعة القصوى لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويتكون أسطول الشبكة من 13 قطاراً، يستوعب كل منها ما يصل إلى 400 راكب، بما يمكّن الأسطول من نقل نحو 10 ملايين راكب سنوياً.
وتمتد الشبكة عبر 11 مدينة ومنطقة في الإمارات، على أن يتم تشغيل محطاتها على مراحل، إذ من المقرر افتتاح محطات منطقة الظفرة في 30 كانون الأول 2026، ومحطة الشارقة في 30 آذار 2027.
من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق

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فلاي دبي: رحلة FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرّضت لحادث أثناء الطيران وسنُصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة
مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

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خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب
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04:13

خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.

وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.

04:13

خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.

وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.

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