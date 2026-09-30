مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أثار الحادث في بدايته مخاوف من احتمال عملية "خطف" على متن الطائرة ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إلى عقد مشاورات طارئة مع مسؤولين أمنيين.
ولاحقاً أكد نتنياهو أن الحادثة «ليست عملية خطف»
كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.