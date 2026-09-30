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عربي و دولي

مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

2026-09-30 | 03:21
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مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟
مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

شهدت رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب حالة استنفار أمني، بعدما أرسلت الطائرة نداء استغاثة خلال تحليقها، قبل أن تغيّر مسارها وتهبط في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أثار الحادث في بدايته مخاوف من احتمال عملية "خطف" على متن الطائرة ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إلى عقد مشاورات طارئة مع مسؤولين أمنيين.

ولاحقاً أكد نتنياهو أن الحادثة «ليست عملية خطف»

 
وفي بيان لها لاحقاً أكدت شركة "فلاي دبي" أن الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرّضت لواقعة أثناء تحليقها، وأن الطائرة هبطت بسلام في تبوك بالسعودية، وجميع الركاب بخير

 

مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

عربي و دولي

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من أبوظبي إلى دبي بدقائق.. قطارات الاتحاد تنطلق
موقع فلايت رادار: طائرة "فلاي دبي" التي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل هبطت في مطار تبوك بالسعودية

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خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب
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04:13

خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.

وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.

04:13

خلاف ومحاولة إسقاط الطائرة عمداً.. رواية جديدة عن الرحلة إلى تل أبيب

كشفت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، مشيرةً في تقرير إلى وجود شبهات حول محاولة متعمّدة لتحطيمها.

وبحسب القناة، سجّلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع يتجاوز 30 ألف قدم إلى نحو 15 ألف قدم خلال ثوانٍ معدودة، فيما قاربت سرعتها 1,000 كيلومتر في الساعة. وكان على متنها نحو 100 إسرائيلي.

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