مخاوف من خطف ثم هبوط مفاجئ.. ما قصة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب؟

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أثار الحادث في بدايته مخاوف من احتمال عملية "خطف" على متن الطائرة ما دفع رئيس الوزراء بنيامين ووزير الدفاع إلى عقد مشاورات طارئة مع مسؤولين أمنيين.

ولاحقاً أكد نتنياهو أن الحادثة «ليست عملية خطف»