نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع وزير الإعلام بول مرقص، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.وتناول اللقاء آليات التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإعلامية وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية بما يعزز التعاون ويخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واللبناني.
أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين مؤكدا انتقال القوات الحكومية من مرحلة الاستعداد إلى العمل، بعد ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة.