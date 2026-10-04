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عربي و دولي

نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب

2026-10-04 | 11:08
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نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب
نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب
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نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب

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الهزاع ومرقص يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي
12:01

الهزاع ومرقص يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع وزير الإعلام بول مرقص، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.
وتناول اللقاء آليات التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإعلامية وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية بما يعزز التعاون ويخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

12:01

الهزاع ومرقص يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع وزير الإعلام بول مرقص، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.
وتناول اللقاء آليات التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإعلامية وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية بما يعزز التعاون ويخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واللبناني.

مجلس القيادة اليمني يطلق عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي
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09:56

مجلس القيادة اليمني يطلق عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي

أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين


مؤكدا انتقال القوات الحكومية من مرحلة الاستعداد إلى العمل، بعد ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة.

09:56

مجلس القيادة اليمني يطلق عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي

أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين


مؤكدا انتقال القوات الحكومية من مرحلة الاستعداد إلى العمل، بعد ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة.

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