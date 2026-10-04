نتنياهو: المجال البحري أصبح ساحة معركة دولية وهو ما ينطبق على مضيقي هرمز وباب المندب

يعقوبيان لـ#وهلق_شو: يجب إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لأنهما يؤمّنان ما بين 3 و4 ساعات إضافية من التغذية لكن يبدو أن هناك "كيدية" تمنع ذلك

يعقوبيان لـ#وهلق_شو: يجب إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لأنهما يؤمّنان ما بين 3 و4 ساعات إضافية من التغذية لكن يبدو أن هناك "كيدية" تمنع ذلك