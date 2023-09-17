اصطدام سفينة شحن قادمة من روسيا بسفينة حاويات قرب إسطنبول

أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وقال مصدر في الدائرة لوكالة "نوفوستي": "اصطدمت سفينة New Legend التي يبلغ طولها 228 مترا بسفينة الحاويات Elbsun التي يبلغ طولها 141 مترا، عند رصيف أخيركابي في بحر مرمرة".بحسب "روسيا اليوم".



وأضاف أن سفينة New Legend ترفع علم هونغ كونغ وكانت في طريقها من روسيا إلى ماليزيا، وأن سفينة الحاويات Elbsun ترفع علم البرتغال.



وأكد خفر السواحل التركي أنه لم تقع إصابات جراء الحادث، كما لم يتم تسجيل أي أضرار بالبيئة.