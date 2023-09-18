بايدن يصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، عفوًا عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الاثنين، بإن طائرة تقل 5 أمريكيين أقلعت من مطار طهران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.

