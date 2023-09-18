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عربي و دولي

بايدن يصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران

2023-09-18 | 09:12
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بايدن يصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران
بايدن يصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، عفوًا عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الاثنين، بإن طائرة تقل 5 أمريكيين أقلعت من مطار طهران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.

وأعلن عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والذي تم بوساطة قطرية، في 10 أغسطس الماضي، وستنقل طهران بموجبه خمسة مواطنين أمريكيين تتهمهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة إلى الدوحة حيث سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية بعد نحو عام من انهيار مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
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بايدن يصدر عفواً عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران

عربي و دولي

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