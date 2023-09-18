وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الاثنين أنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.