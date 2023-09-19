هجوم بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف الأوكرانية





شنت طائرات مسيرة فجر الثلثاء هجوما على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات، بحسب ما أفادت مراسلة لوكالة "فرانس برس"، بينما أكدت السلطات أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات جوية.

واعتبارا من الساعة 01,30 ت غ سمع أزيز أسراب عدة من المسيرات في سماء المدينة حيث دوت انفجارات، وفقا للمراسلة.

من جهته، كتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي في منشور على تطبيق تلغرام أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيرة إضافية "تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثان".

ولاحقا، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسمع دوي انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

بدوره، قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام إن الطائرات المسيرة المغيرة هي من طراز شاهد الإيرانية الصنع وإن دفاعاته تتصدى لها.

وكتب سلاح الجو في منشوره أن "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".