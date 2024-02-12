الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح... أكثر من 100 شهيد بينهم اطفال ونساء

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر صحية ان نحو 100 فلسطيني استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وإصيب مئات آخرين، وقد جرى نقلهم الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات عنيفة للاحتلال تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.

وقال مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص: إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.

وقد شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

كما طال العدوان الاسرائيلي مناطق قريبة من الحدود مع مصر.