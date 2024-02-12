الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "ستار آيريس" الأميركية بالبحر الأحمر

واضاف البيان إن "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".



وتابع البيان ان القوات المسلحة اليمنية "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على بلدنا العزيز"

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة "استار آيرس الأميركية " pic.twitter.com/a9rnBzRM9N — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 12, 2024