الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "ستار آيريس" الأميركية بالبحر الأحمر
اصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه : "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة "ستار أيرسStar Iris " الأميركية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
واضاف البيان إن "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".
وتابع البيان ان القوات المسلحة اليمنية "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على بلدنا العزيز"