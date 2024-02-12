الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الاحتلال في رفح انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في "إسرائيل"

2024-02-12 | 03:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية الفلسطينية: مجزرة الاحتلال في رفح انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في &quot;إسرائيل&quot;
الخارجية الفلسطينية: مجزرة الاحتلال في رفح انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في "إسرائيل"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن "مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي راح ضحيتها 100 شهيد ومئات المصابين، لهو دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها".

وقالت : "إن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على صحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال، وتعميقها في رفح، وانعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل أكثر مما هي عقلية تسعى (لتحقيق الانتصار)- حسب ادعاء نتنياهو".

ودانت بأشد العبارات "المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين، والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم الـ129 على التوالي، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدنيين، ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة بالسكان، لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف".

وأشارت إلى أنه "في ظل ادعاء بنيامين نتنياهو التزام قواته بالقانون الدولي، وفي ظل التصعيد الحاصل في تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن إطلاق النار بسهولة على المدنيين، التي كان آخرها ما صرح به الوزير المتطرف بن غفير، حين طالب الجيش بإطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من الحدود، والتي وُجدت ترجمتها العملية في إعدام الشهيد رامي البطحة (35 عاما) بعشرين رصاصة، استقرت بجسده في بلدة بتير غرب بيت لحم".

الخارجية الفلسطينية: مجزرة الاحتلال في رفح انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في "إسرائيل"

عربي و دولي

الخارجية الفلسطينية

رفح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيش الاحتلال يعترف بتعرضه إلى كمين محكم "كبير جدا" في خان يونس
"حماس": هجوم الاحتلال على رفح استمرار لحرب الإبادة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رائد النمس يكشف حجم معـ اناة النازحين في رفح : هناك 900 الف طفل و80 الف امرأة حامل
Play
06:08
Play

رائد النمس يكشف حجم معـ اناة النازحين في رفح : هناك 900 الف طفل و80 الف امرأة حامل

المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني رائد النمس من رفح لـ #الجديد: الاحتلال ينتهج سياسة التجويع كعقاب جماعي لاهل غزة وما يحصل يندرج ضمن جرائم الحرب

06:08

رائد النمس يكشف حجم معـ اناة النازحين في رفح : هناك 900 الف طفل و80 الف امرأة حامل

المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني رائد النمس من رفح لـ #الجديد: الاحتلال ينتهج سياسة التجويع كعقاب جماعي لاهل غزة وما يحصل يندرج ضمن جرائم الحرب

قناة "NBC NEWS" : بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا
05:57

قناة "NBC NEWS" : بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا

قناة "NBC NEWS" : بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا ووصفه بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار

05:57

قناة "NBC NEWS" : بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا

قناة "NBC NEWS" : بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا ووصفه بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024