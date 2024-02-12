جيش الاحتلال يعترف بتعرضه إلى كمين محكم "كبير جدا" في خان يونس

كشفت وسائل إعلام العدو عن تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لكمين محكم جنوب شرق خان يونس.

وأكدت وسائل الاعلام أن نقل القتلى والجرحى من الجنود استغرق ساعات عدة, ووصفت الكمين الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بالكبير والمحكم واعلنت انه أودى بحياة أكثر من احد عشر جنديا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا" هناك.

يذكر أن كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس نفذت يوم 22 كانون الثاني الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا من قوات الاحتلال .