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عربي و دولي

مصر: ملتزمون باتفاقية السلام مع إسرائيل

2024-02-12 | 14:24
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مصر: ملتزمون باتفاقية السلام مع إسرائيل
مصر: ملتزمون باتفاقية السلام مع إسرائيل

ردت مصر، اليوم الاثنين، على تقارير بشأن تهديدها لإسرائيل بإلغاء اتفاقية السلام معها، التي تم توقيعها في سبعينيات القرن الماضي، وذلك ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واعتزام جيش العدو الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، أن "مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل".

وأضاف شكري: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.

وشدد شكري، في تصريحاته، على أن "أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة".

مصر: ملتزمون باتفاقية السلام مع إسرائيل

عربي و دولي

سامح شكري

مصر

إسرائيل

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