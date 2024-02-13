الحكومة "الإسرائيلية" قررت رسمياً المشاركة باجتماع القاهرة الأمني

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الحكومة قررت رسميا المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة حماس وإسرائيل".

وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفه الإسرائيليون بـ "المواقف المتصلبة لحماس في صفقة التبادل".



وأضافت الهيئة نقلا عن مسؤولين سياسيين قولهم إن "إسرائيل صاغت مسودة جديدة لموقفها من اتفاق إطلاق سراح الرهائن وإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".



وقالت المصادر: "المسودة الجديدة تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب إسرائيل، على أمل أن تؤدي إلى انفراجه في المفاوضات"، بحسب العربية.