بالفيديو.. مشاهد جديدة من إستهداف #سرايا_القدس لجنود وآليات العدو غرب غزة pic.twitter.com/Eea9LsH8KE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 13, 2024
بالفيديو.. مشاهد جديدة من إستهداف #سرايا_القدس لجنود وآليات العدو غرب غزة pic.twitter.com/Eea9LsH8KE
أصيب مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل أبو عمر والزميل المصور أحمد مطر بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح.
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "هناك حاجة إلى هدن إنسانية في غزة، ويجب توفير الحماية للمدنيين واستمرار عمليات الإغاثة".