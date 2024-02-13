لافروف: الغرب يحاول فرض حلول غير واقعية بغزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "عدم إقامة الدولة الفلسطينية سيتسبب باستمرار العنف في الشرق الأوسط".

وأضاف لافروف: "نرفض أن يكون ما جرى في السابع من تشرين الأول سببا في تنفيذ عقاب جماعي للفلسطينيين"، معتبراً أن "الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولوا فرض حلول غير واقعية على قطاع غزة".

وتابع: "لا نرى فرصا لإعادة الاستقرار في قطاع غزة وسط هذه الظروف"، مردفاً "يجب إيجاد أرضية قانونية ملزمة لحل نهائي للصراع في الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "يجب إيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي تسببت به السياسة الأميركية في الشرق الأوسط".